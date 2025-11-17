34-Jähriger nach Messerangriff in Bremen gestorben – Tatverdächtiger festgenommen

17. November 2025

Nach einem gewalttätigen Messerangriff in Bremen-Vahr am Freitagabend verstarb das 34 Jahre alte Opfer am Wochenende. Die Polizei Bremen konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Der 34-Jährige erlag am Samstagnachmittag seinen schweren Verletzungen in einem Bremer Krankenhaus. Spezialeinsatzkräfte nahmen am Samstagabend einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtgebiet widerstandslos fest, als sich dieser zusammen mit seinem Verteidiger auf den Weg ins Polizeipräsidium machen wollte. Der 29-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, auf den 34-Jährigen eingestochen zu haben.

Ersten Erkenntnissen nach waren sich Täter und Opfer bekannt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

