31-Jähriger in Seevetal leblos auf der Straße gefunden – Polizei ermittelt

01. Dezember 2025

Nachdem in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ein 31-jähriger Mann leblos auf der Straße gefunden worden ist, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gibt es bisher keine neuen Erkenntnisse zu den Hintergründen. Die Polizei ist in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Zeug:innen fanden den Mann am Wochenende auf der Fahrbahn und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Versuche, den Schwerverletzen aus Hamburg wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort im Ort Meckelfeld ab und errichteten Sichtschutzwände. Zudem suchten die Beamten mit Polizeihunden die Umgebung ab. 

Viele offene Fragen

Die Beamt:innen hoffen, durch das Sichern zahlreicher Spuren und umfangreiche Ermittlungen Hinweise auf die Identität des Mannes zu erhalten. Unklar ist, ob der Tatort auch auf der Straße ist oder anderswo liegt. Zu der Art der Verletzungen und einer möglichen Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen zur Todesursache. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

