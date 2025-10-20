30-Jährige in Bremen mit Messerstichen getötet – Sohn verletzt

Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt. Foto: Kai Moorschlatt/dpa

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Bremen mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-jährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter flüchtete anschließend. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen wollte sich auf Nachfrage „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht dazu äußern, ob sich Opfer und Täter kannten. Die Ermittler:innen suchen nach Zeug:innen.

SAT.1 REGIONAL/dpa