30-Jährige in Bremen mit Messerstichen getötet – Sohn verletzt

20. Oktober 2025
Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt. Foto: Kai Moorschlatt/dpa

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Bremen mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-jährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter flüchtete anschließend. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen wollte sich auf Nachfrage „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht dazu äußern, ob sich Opfer und Täter kannten. Die Ermittler:innen suchen nach Zeug:innen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Mann stirbt bei Unfall auf A1 nahe Oldenburg

20.10.2025 09:13 Uhr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Oldenburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, eine 39-Jährige lebensgefährlich,...

35-Jähriger stirbt auf Jahrmarkt in Wyk auf Föhr

20.10.2025 09:00 Uhr

Auf einem Jahrmarkt in Wyk auf der Nordsee-Insel Föhr (Schleswig-Holstein) ist ein Mann ums Leben gekommen. Am Samstag um kurz nach 20 Uhr soll es zu einer...

61-Jähriger fährt gezielt E-Scooter-Fahrer mit Auto an

20.10.2025 08:53 Uhr

Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Soltau (Landkreis Heidekreis, Niedersachsen) einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter mutmaßlich gezielt angefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer anschließend...

Video01:32 Min.

Extremismus-Vorwürfe: Kieler Oberbürgermeisterkandidat Yilmaz äußert sich

17.10.2025 15:10 Uhr

Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen,...

Video04:34 Min.

Welche Rolle spielt die Psyche bei Rückenschmerzen? Expertin erklärt Zusammenhang

16.10.2025 17:35 Uhr

Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache – davon ist Psychologin Catrin Marnitz überzeugt. Im Rückenzentrum am Michel in Hamburg spielt neben Orthopädie und Physiotherapie auch die Psychologie...

Video00:49 Sek.

Oberbürgermeisterkandidat Samet Yilmaz: Hatte der Kieler Kontakt zu Rechtsextremen?

16.10.2025 17:34 Uhr

Der Kieler Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Samet Yilmaz, soll Verbindungen zu rechtsextremen Mitgliedern der türkischen Gemeinde in Kiel unterhalten haben. Der Vorwurf: Er habe sich im Frühjahr für...

Zur Startseite