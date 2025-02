24-stündiger Busstreik der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein gestartet

Die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben am Freitag einen 24-stündigen Warnstreik begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben die Mitarbeitenden seit 3.00 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. „Alle VHH-Linien stehen und werden nicht bedient“, sagte ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Warnstreik soll bis Samstag um 3.00 Uhr andauern. Bereits am vergangenen Freitag hatte es einen ganztägigen Warnstreik gegeben.

Wegen eines ganztägigen Warnstreiks bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) stehen am Freitag die Busse still. Bodo Marks/dpa

Betroffen sind Busse der Verkehrsbetriebe in Hamburg sowie im Süden Schleswig-Holsteins in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Einzelne Strecken können laut einer Mitteilung der VHH trotzdem bedient werden. Hier liege der Schwerpunkt auf dem Schülerverkehr am Morgen und am Nachmittag. Die Auswirkungen auf die Fahrgäste seien sehr groß, hieß es von Verdi weiter.

Verdi fordert Erhöhung der Löhne

Mit dem Warnstreik will Verdi den Druck auf den Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 2.600 Beschäftigten erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 13. Februar angesetzt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 400 Euro monatlich für alle Beschäftigten sowie 200 Euro mehr für die Auszubildenden bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.

