82-jährige Radfahrerin bei Unfall in Celle schwerst verletzt

07. Mai 2026 21:01
Der Unfall ereignete sich am Nachmittag an einer Kreuzung. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Unfall ereignete sich am Nachmittag an einer Kreuzung. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Celle (dpa/lni) –

Eine 82 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Celle schwerst verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach missachtete ein 21-jähriger Autofahrer die Vorfahrt. Die Radfahrerin sei zugleich in den Kreuzungsbereich eingefahren und habe ihrerseits ebenfalls die Vorfahrt nicht beachtet. Dort stießen beide nach Polizeiangaben zusammen. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260507-930-49956/1

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