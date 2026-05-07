In Oldenburg und Braunschweig richtet die Bundeswehr bis Mitte 2027 Musterungszentren ein. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Oldenburg/Braunschweig (dpa/lni) –

Niedersachsen bekommt zwei Musterungszentren der Bundeswehr. Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, sollen solche Zentren in Oldenburg und in Braunschweig entstehen. Oldenburg ist bereits Bundeswehr-Standort, Braunschweig soll es mit dem Musterungszentrum werden.

Pro Musterungszentrum sollen dem Ministerium zufolge rund 50 zivile Dienstposten geschaffen werden. Bundesweit soll es 24 Musterungszentren geben, in denen junge Leute von Mitte 2027 an auf körperliche, psychische und intellektuelle Eignung für die Bundeswehr untersucht werden sollen.

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum gab sich erfreut über die Entscheidung. «Das ist eine großartige Nachricht für unsere Stadt», teilte der SPD-Politiker mit.