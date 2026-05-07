Schiffe, Feuerwerk, Drohnen – Hamburg feiert Hafengeburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher werden ab Freitag zum 837. Hamburger Hafengeburtstag erwartet. Bis einschließlich Sonntagabend verwandelt sich der Hafen in eine bunte Festmeile: Schiffe aus aller Welt können besichtigt werden, ein großes Feuerwerk setzt den Höhepunkt des Programms, und an zahlreichen Ständen laden kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern zum Probieren ein.

Am Freitag steht Hamburgs mögliche Olympia-Bewerbung im Mittelpunkt. Eine Drohnen-Lichtshow mit über 1.100 Drohnen soll den Himmel über dem Hafen in ein visuelles Zeichen für die Hansestadt verwandeln und Sportarten, Wahrzeichen sowie Werte wie Frieden und Freiheit darstellen.