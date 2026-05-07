Hamburg verliert letztes Heimspiel deutlich

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat sich mit einer Niederlage von seinen Fans verabschiedet. Vor 3.068 Zuschauern unterlag die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky im letzten Saisonspiel in der Inselpark Arena den Würzburg Baskets mit 73:90 (35:48) und ging in der 33. Partie zum 20. Mal als Verlierer vom Feld.

Schon vor der Partie stand fest, dass die Towers nicht mehr in die Play-Ins einziehen können. Zuvor hatten sie am 30. Spieltag den Verbleib in der BBL perfekt gemacht hatten. Auch ohne die verletzten Profis Osaro Rich und Zacharie waren die Hanseaten jedoch gewillt, den sicher für die Play-Ins qualifizierten Gäste Paroli zu bieten.

Nach gutem Beginn häuften sich jedoch die misslungenen Abschlüsse. Waren die Towers zum Auftakt noch mit zwei Dreiern erfolgreich, folgten danach 14 Fehlwürfe aus der Distanz. Auf der anderen Seite sorgte der Ex-Hamburger Brae Ivey seinerseits mit zwei Dreiern für die zwischenzeitliche 41:18-Führung der Baskets im zweiten Viertel.

Zwar steigerten sich die Hausherren anschließend und verkürzten den Rückstand im dritten Abschnitt auf nur noch sieben Punkte, danach zog Würzburg dank einer 8:0-Serie jedoch erneut davon. Davon erholten sich die Towers nicht mehr und verloren am Ende noch deutlich. Am Sonntag (16.30 Uhr) folgt bei den Rostock Seawolves der Saisonabschluss.

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