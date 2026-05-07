Bei der Energiewende in Schleswig-Holstein laufen offenbar zwei zentrale Entwicklungen noch nicht zusammen: Die Zahl der Wärmepumpen und Wallboxen steigt stetig – ganz im Sinne der politischen Ziele. Doch gleichzeitig kommt der Ausbau der Stromnetze nur schleppend voran. Die Folge: Die Netze könnten überlastet werden. In einigen Gemeinden zeigt sich das Problem bereits deutlich, wie etwa in Kaltenkirchen.



