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Bei der Energiewende in Schleswig-Holstein laufen offenbar zwei zentrale Entwicklungen noch nicht zusammen: Die Zahl der Wärmepumpen und Wallboxen steigt stetig – ganz im Sinne der politischen Ziele. Doch gleichzeitig kommt der Ausbau der Stromnetze nur schleppend voran. Die Folge: Die Netze könnten überlastet werden. In einigen Gemeinden zeigt sich das Problem bereits deutlich, wie etwa in Kaltenkirchen.

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