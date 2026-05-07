Stürmer aus Frankreich kommt: Werder holt ersten Neuzugang

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 19 Jahre alte Stürmer Kenny Quetant kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AC Le Havre. Der junge Franzose gab im Dezember 2025 sein Debüt in der Ligue 1 und kam bislang auf zehn Einsätze im Profiteam seines Vereins.

«Kenny ist ein gut ausgebildeter, technisch versierter Stürmer, der ein gutes Tempo mitbringt. Er hat ein spannendes Profil, das unsere Möglichkeiten mittelfristig im Angriff erweitern wird», sagte Werder-Trainer Daniel Thioune.

Der Angriff ist in dieser Saison die große Problemzone bei Werder. Der Neuzugang Victor Boniface schlug sportlich nie ein. Keke Topp erlitt einen Kreuzbandriss. Quetant will sich ab dem Sommer als Alternative empfehlen: «Werder ist ein sehr interessanter Club, und ich freue mich auf meine Zeit in Bremen», sagte er. «Außerdem freue ich mich auf das Weserstadion, weil ich gehört habe, dass die Zuschauer unglaublich sein sollen.»