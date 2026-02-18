Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vor drei Wochen riss an der Hamburger U-Bahn-Station Wandsbek Markt ein 25-Jähriger eine junge Frau mit sich in den Tod. Die 18-jährige Fatemeh Z., die von allen nur Asal genannt wurde, war ein Zufallsopfer und kannte den Täter nicht. Beide wurden von dem Zug überrollt und starben an der Unfallstelle. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen.
Das Anti-Femizid-Netzwerk hat am heutigen Mittwoch an der U-Bahn-Station zu einer Kundgebung aufgerufen. Sie stufen die Tat als Femizid ein.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth war live vor Ort und hat mit den Organisator:innen der Mahnwache gesprochen.

