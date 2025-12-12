13-Jähriger nach Brand an Grundschule unter Verdacht

12. Dezember 2025
Flure wurden durch Löschwasser beschädigt. (Archivbild) Kilian Genius/dpa

Nach dem Brand an einer Grundschule in Hannover steht ein 13-Jähriger im Verdacht der Brandstiftung. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu einem möglichen Motiv oder der Verbindung des Jungen zu der Schule machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Verdächtige stamme aus Hannover und sei strafunmündig, erklärte eine Sprecherin.

Das Feuer an der Schule war vor anderthalb Wochen, am 30. November, ausgebrochen. Am Tatort gefundene Spuren und Brandmuster sprachen laut früheren Angaben der Polizei für Brandstiftung. Laut einem Gutachten entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. Zuvor hatte der NDR berichtet. 

Unterricht vier Kilometer entfernt

Teile des Daches sind nach Angaben der Stadt eingestürzt, weitere Teile einsturzgefährdet. Das Feuer zerstörte die Aula, angrenzende Flure sowie Teile des Ganztagsbereichs und die Sanitäranlagen. Das Gebäude ist vorerst nicht nutzbar.

Die 370 Schülerinnen und Schüler werden seit dieser Woche in einer vier Kilometer entfernten Schule unterrichtet. Busse bringen sie dorthin. Bis mindestens zu den Sommerferien sollen sie dort unterrichtet werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:16 Min.

Mutmaßlicher Entführer im Block-Prozess: Minimaler Zwang soll Ziel gewesen sein

11.12.2025 17:22 Uhr

Im Hamburger Block-Prozess hatte am Donnerstagvormittag der mutmaßliche Kopf der Entführerbande seinen zweiten Auftritt. Er soll die Verschleppung der Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block organisiert und durchgeführt...

Video02:39 Min.

Polizei in Niedersachsen forscht an Aufklärungsdrohnen für Unfall- und Tatorte

11.12.2025 17:03 Uhr

Drohnen stehen seit einigen Wochen im Fokus der Öffentlichkeit. Doch von ihnen muss nicht nur Gefahr ausgehen. Die Polizei in Niedersachsen forscht derzeit an einer Drohne, die...

Video01:33 Min.

Drei neue Waffenverbotszonen in Kiel

11.12.2025 16:56 Uhr

Die Stadt Kiel (Schleswig-Holstein) reagiert auf die steigende Zahl an Gewaltdelikten, gerade mit Messern, und richtet erstmalig Waffenverbotszonen ein. Drei Gebiete stehen dabei im Fokus: Das Viertel...

Video04:14 Min.

Taschendiebstahl auf Weihnachtsmärkten: LKA Niedersachsen gibt Tipps zur Prävention

11.12.2025 14:22 Uhr

Auf den Weihnachtsmärkten ist es ab und zu richtig voll und damit steigt auch die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden. Besonders in dichtem Gedränge haben Kriminelle...

Video03:59 Min.

Mehr Einbrüche in Schleswig-Holstein: So schützen Sie sich richtig

11.12.2025 11:42 Uhr

Im vergangenen Jahr sind die Einbruchszahlen in Schleswig-Holstein angestiegen. Rund 3.000 Delikte verzeichnete die Polizei. „Dunkelheit ist Einbruchszeit“ – so heißt es. Auch wenn Diebe längst nicht...

Kleintransporter brennt nach Unfall auf A1 bei Hamburg ab

11.12.2025 08:40 Uhr

Bei einem Unfall auf der A1 bei Hamburg ist gegen Mitternacht ein Kleintransporter abgebrannt. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, wie...

Zur Startseite