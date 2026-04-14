Am heutigen Dienstag startete in Hamburg der Prozess zu einem Fall aus Juni 2022, der selbst erfahrene Einsatzkräfte erschüttert hat. Ein Polizist sagte als Zeuge vor Gericht, es sei einer der schlimmsten Einsätze gewesen, den er je erlebt habe. Damals griff der Hund „Rocky“ ein weinendes, zweijähriges Mädchen in einer Wohnung in Rahlstedt an. Er soll sich minutenlang in ihrem Kopf festgebissen haben – erst die Polizei konnte das Kind befreien. Das Mädchen überlebte nur knapp. Der heute 32-jährige Halter des Hundes muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet: fahrlässige Körperverletzung.