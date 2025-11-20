Ein Adventskalender verkürzt die Wartezeit auf Weihnachten auf angenehme Weise – und die Auswahl wächst jedes Jahr. Vom klassischen Schokoladenkalender bis hin zu Varianten mit Alkohol oder Werkzeug ist für jeden etwas dabei. Doch lohnt sich der Kauf wirklich, und worauf sollte man achten? Diese Fragen untersucht jedes Jahr die Verbraucherzentrale Bremen.

Viele Bremer:inner wissen zum Beispiel nicht, wie viele Adventskalender Alkohol enthalten. Zudem stellt sich die Frage: Was bekommt man für den Preis? Lohnt sich der Kauf teurer Kalender, oder ist es günstiger, Schokolade selbst zu besorgen und individuell zu verpacken?

SAT.1 REGIONAL-Moderator Jens Schnieders hat mit Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen im Studio gesprochen.