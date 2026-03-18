Bundesweit läuft gerade die Woche der Ausbildung, um jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Am heutigen Mittwoch hat die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, eine Schule in Hannover besucht und mit den Schüler:innen darüber gesprochen, wie sie den passenden Job finden.