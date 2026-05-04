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„Wie das Heer kämpfen wird“ – so heißt die Demonstration, die sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag auf dem Truppenübungsplatz in Munster (Niedersachsen) angesehen hat. Das Heer zeigte dabei, wie es für den Ernstfall aufgestellt ist – und gab dem Verteidigungsminister einen direkten Einblick in seine Einsatzfähigkeit.

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