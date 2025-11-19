An der Westküste Schleswig-Holsteins hat es am Mittwoch geschneit und teilweise auch im Landesinneren. In Kropp bei Rendsburg war der Winterräumdienst schon im Einsatz. Trübe Aussichten herrschten dagegen südlich des Nord-Ostsee-Kanals. In Kiel gab es statt Schnee nur Regen.