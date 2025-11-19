Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

An der Westküste Schleswig-Holsteins hat es am Mittwoch geschneit und teilweise auch im Landesinneren. In Kropp bei Rendsburg war der Winterräumdienst schon im Einsatz. Trübe Aussichten herrschten dagegen südlich des Nord-Ostsee-Kanals. In Kiel gab es statt Schnee nur Regen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:56 Min.

Schnee im Harz: Letzte Vorbereitungen für die Wintersaison 2025/2026

19.11.2025 17:35 Uhr

Die Wintersaison im Harz steht in den Startlöchern, der erste Schnee ist gefallen – und bleibt teilweise liegen. Attraktionen wie zum Beispiel die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Niedersachsen)...

Video03:01 Min.

Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine

19.11.2025 15:54 Uhr

Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...

Video02:37 Min.

Sicheres Fahren im Winter: Das ist beim Auto-Check-Up wichtig

19.11.2025 15:40 Uhr

Um mit dem Auto auch bei Schnee und Glatteis gut durch den Winter zu kommen, sollten Autofahrer:innen spätestens jetzt ihr Auto einem Check-Up unterziehen. Es gilt dabei...

Video02:06 Min.

Briefe von Goethe, Schrift von Newton: Auktion mit historischen Schätzen in Hamburg

19.11.2025 15:38 Uhr

60 persönliche Briefe von Johann Wolfgang von Goethe kommen am 24. November im Auktionshaus Ketterer in Hamburg unter den Hammer, darunter Schreiben an Alexander von Humboldt und...

Video03:01 Min.

Europas größte Raumfahrtmesse zeigt neueste Technik in Bremen

19.11.2025 15:00 Uhr

In den Bremer Messehallen trifft sich gerade die Raumfahrtbranche zur alljährlichen Space Tech Expo Europe. Über 900 Ausstellende präsentieren in diesem Jahr das Neueste rund um Raumfahrt,...

Video06:10 Min.

Weihnachtsmarkt in Göttingen 2025: Aufbau der Buden und Sicherheitsmaßnahmen läuft auf Hochtouren

19.11.2025 12:21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Göttingen ist für viele einer der schönsten in Niedersachsen. Am kommenden Montag (24. November) startet er und bis dahin ist für die Schaustellenden auf...

Zur Startseite