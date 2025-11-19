An der Westküste Schleswig-Holsteins hat es am Mittwoch geschneit und teilweise auch im Landesinneren. In Kropp bei Rendsburg war der Winterräumdienst schon im Einsatz. Trübe Aussichten herrschten dagegen südlich des Nord-Ostsee-Kanals. In Kiel gab es statt Schnee nur Regen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Schnee im Harz: Letzte Vorbereitungen für die Wintersaison 2025/202619.11.2025 17:35 Uhr
Die Wintersaison im Harz steht in den Startlöchern, der erste Schnee ist gefallen – und bleibt teilweise liegen. Attraktionen wie zum Beispiel die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Niedersachsen)...
Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine19.11.2025 15:54 Uhr
Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...
Sicheres Fahren im Winter: Das ist beim Auto-Check-Up wichtig19.11.2025 15:40 Uhr
Um mit dem Auto auch bei Schnee und Glatteis gut durch den Winter zu kommen, sollten Autofahrer:innen spätestens jetzt ihr Auto einem Check-Up unterziehen. Es gilt dabei...
Briefe von Goethe, Schrift von Newton: Auktion mit historischen Schätzen in Hamburg19.11.2025 15:38 Uhr
60 persönliche Briefe von Johann Wolfgang von Goethe kommen am 24. November im Auktionshaus Ketterer in Hamburg unter den Hammer, darunter Schreiben an Alexander von Humboldt und...
Europas größte Raumfahrtmesse zeigt neueste Technik in Bremen19.11.2025 15:00 Uhr
In den Bremer Messehallen trifft sich gerade die Raumfahrtbranche zur alljährlichen Space Tech Expo Europe. Über 900 Ausstellende präsentieren in diesem Jahr das Neueste rund um Raumfahrt,...
Weihnachtsmarkt in Göttingen 2025: Aufbau der Buden und Sicherheitsmaßnahmen läuft auf Hochtouren19.11.2025 12:21 Uhr
Der Weihnachtsmarkt in Göttingen ist für viele einer der schönsten in Niedersachsen. Am kommenden Montag (24. November) startet er und bis dahin ist für die Schaustellenden auf...