Im Harz herrschte am Wochenende bei vielen Familien fröhliche „Winter Wonderland“-Stimmung. Denn 20 Zentimeter Neuschnee sorgten dafür, dass zum ersten Mal in dieser Saison die Schlitten ausgepackt werden konnten. Die Skilifte am Wurmberg in Braunlage (Niedersachsen) sind derzeit noch außer Betrieb, doch die Rodelbahn am Hexenritt bot den ersten Besucher:innen der Saison schon viel Rodelspaß.