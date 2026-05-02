Dachstuhlbrand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei dem Dachstuhlbrand im Kreis Pinneberg waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Raa-Besenbek (dpa/lno) –

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Doppelhaus in Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) ist ein Schaden im höheren sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am Freitagmittag aus, die Löscharbeiten dauerten knapp sechs Stunden. Die Flammen breiteten sich demnach schnell von einem Carport auf das Doppelhaus aus und erfassten das Dach beider Haushälften. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.