15-Jährige bei Sturz von Rad lebensgefährlich verletzt

02. Mai 2026 10:23
Eine 15-Jährige hat sich beim Sturz von ihrem Fahrrad lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Eine 15-Jährige hat sich beim Sturz von ihrem Fahrrad lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Gölenkamp (dpa/lni) –

Eine 15-Jährige hat sich bei einem Radfahrunfall in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt. Die Radfahrerin fuhr laut Mitteilung der Polizei am Freitagnachmittag mit drei weiteren Jugendlichen in der Ortschaft Gölenkamp. Aus zunächst nicht geklärten Gründen sei die 15-Jährige plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260502-930-23198/1

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