Autofahrer mit 3,1 Promille unterwegs

Ein sturzbetrunkener Autofahrer ist mit einem Wagen fast in einen Kanal gefahren. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Papenburg (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen sturzbetrunkenen Autofahrer im Emsland gestoppt. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab rund 3,1 Promille, wie die Polizei mitteilte. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte am Freitag alarmiert. Demnach war der 45-Jährige in Papenburg durch eine unsichere und teils gefährliche Fahrweise aufgefallen. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Fahrer mit seinem Auto mehrfach beinahe in den Kanal geraten und falsch in einen Kreisverkehr eingefahren war. Andere Autofahrer hatten abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei leitete mehrere entsprechende Strafverfahren gegen den 45-Jährigen ein und sucht weitere Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.