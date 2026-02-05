Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Samstag steht der neue Trainer des SV Werder Bremen, Daniel Thioune, beim Spiel gegen den SC Freiburg erstmals an der Seitenlinie der Norddeutschen. Sein Ziel für die verbleibende Saison: Werder soll raus aus dem Tabellenkeller und den Abstiegskampf so schnell wie möglich hinter sich lassen.

