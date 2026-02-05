Am Samstag steht der neue Trainer des SV Werder Bremen, Daniel Thioune, beim Spiel gegen den SC Freiburg erstmals an der Seitenlinie der Norddeutschen. Sein Ziel für die verbleibende Saison: Werder soll raus aus dem Tabellenkeller und den Abstiegskampf so schnell wie möglich hinter sich lassen.