Am Samstag steht der neue Trainer des SV Werder Bremen, Daniel Thioune, beim Spiel gegen den SC Freiburg erstmals an der Seitenlinie der Norddeutschen. Sein Ziel für die verbleibende Saison: Werder soll raus aus dem Tabellenkeller und den Abstiegskampf so schnell wie möglich hinter sich lassen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Neuer Werder-Trainer Daniel Thioune leitet erstes Training04.02.2026 16:58 Uhr
Daniel Thioune ist der neue Cheftrainer beim SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen haben am Mittwochmittag eine Einigung mit dem 51-Jährigen bekanntgegeben. Thioune war unter anderem Trainer vom...
Sportlerin des Jahres: Hamburger Pararuderin Jasmina Bier für Preis nominiert04.02.2026 15:53 Uhr
Zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Hamburger Sportgala statt. Ein Event, bei dem die Sportler:innen für ihre Leistungen im Jahr 2025 geehrt werden. Nominiert für...
Millionen-Investitionen: Bremen will marode Sportstätten sanieren03.02.2026 16:40 Uhr
Mit einem Sondervermögen will der Bund die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann bringen. Rund 940 Millionen Euro fließen dafür nach Bremen. Profitieren sollen davon unter anderem Sportstätten....
Werder Bremen: Horst Steffen nach sieben Monaten als Trainer entlassen02.02.2026 16:04 Uhr
Paukenschlag beim SV Werder Bremen: Nach gerade einmal sieben Monaten ist schon wieder Schluss für Horst Steffen bei den Grün-Weißen. Nach zehn Spielen ohne Sieg ziehen die...
„Sport hat wirtschaftlichen Wert“: Handelskammer Hamburg stellt Studie vor02.02.2026 16:03 Uhr
Sport ist gut für die Gesundheit und, um soziale Kontakte zu knüpfen. Aber Sport hat auch einen hohen wirtschaftlichen Wert. Dass das tatsächlich so ist, belegt eine...
EM-Finale verloren: Flensburg leidet mit deutschen Handballern02.02.2026 13:39 Uhr
Am Ende setzte es für die Deutsche Handball-Nationalmannschaft eine Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft 2026. Gegen Gastgeber Dänemark verloren die deutschen Jungs von Trainer Alfred Gislason mit 34:27...