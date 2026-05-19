Am heutigen Dienstag wurden vier Para-Eishockeyspieler aus Hannover im Rathaus in Hannover (Niedersachsen) für ihre Leistungen bei den Paralympischen Spielen von Mailand/Cortina geehrt. Sie durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.



SAT.1 REGIONAL-Reporter Muzafar Mehmood hat die Athleten vor Ort getroffen.