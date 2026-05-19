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In der Bremer Überseestadt wird House Running angeboten. Dabei läuft man gesichert eine hohe Hauswand senkrecht nach unten – Nervenkitzel pur. Wie sich das anfühlt, hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner am Silo-Hotel auf der Überseeinsel ausprobiert.

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FC St. Pauli steigt ab – Präsident Oke Göttlich über die Chancen in der kommenden Saison

18.05.2026 17:57 Uhr

Für Hamburgs Profifußball war das vergangene Wochenende denkwürdig. Die Männer und Frauen des Hamburger SV bleiben erstklassig. Das hätte der FC St. Pauli auch gerne geschafft. Aber...

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18.05.2026 17:31 Uhr

Tennis am Hamburger Rothenbaum verspricht immer wieder Topspiele – auch wenn die ganz großen Stars der Tour in diesem Jahr ausbleiben. Lokalmatador Alexander Zverev musste mit Rückenproblemen...

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St. Pauli steigt in 2. Liga ab – Wolfsburg muss in die Relegation

17.05.2026 18:41 Uhr

Der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, der VfL Wolfsburg hat sich am 34. Spieltag in die Relegation gerettet. Mit...

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17.05.2026 18:36 Uhr

Nach dem Schlusspfiff sanken alle Spieler von Hannover 96 niedergeschlagen auf den Rasen. Auch der Applaus von 49.000 Zuschauenden bei einer verhaltenen Ehrenrunde konnte sie nicht aufbauen....

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Billiard-Sport: Snooker Academy in Wunstorf eröffnet

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Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit,...

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