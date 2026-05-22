Auf die Gegenfahrbahn geraten – vier Schwerverletzte

Dissen (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück haben vier Menschen schwere Verletzungen erlitten. Nach den bisherigen Ermittlungen geriet ein 42-Jähriger mit seinem Wagen am Donnerstagabend in einer Kurve in Dissen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem mit vier Menschen besetzten Auto. Beide Wagen kamen durch die Wucht des Aufpralls von der Straße ab, das entgegenkommende Auto überschlug sich.

Die vier Insassen – zwei Männer im Alter von 52 und 45 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 40 und 45 Jahren – erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Auch der 42-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.

Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Wagen des 42-Jährigen beschlagnahmt.