Ausfälle der S-Bahn Hannover und Verspätungen beim RE2

Hannover (dpa/lni) –

Zwischen Hildesheim und Hannover Hauptbahnhof kommt es derzeit zu mehreren Störungen. Die S4 kann die Strecke aktuell nicht befahren, wie die S-Bahn Hannover mitteilte. Es gibt einen Busnotverkehr ab Hildesheim sowie einen Bus ab Hannover Hauptbahnhof. Auch der Güterverkehr ist betroffen und kann diesen Streckenabschnitt nicht befahren. Es kommt derzeit zu Rückstauungen. Die Störung wird voraussichtlich den gesamten Vormittag andauern. Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Fahrt zu informieren.

Aufgrund umgeleiteter Züge kommt es auch bei der RE2 zwischen Hannover und Göttingen zu Verspätungen von bis zu 40 Minuten. Teilweise müssen Züge früher enden, weshalb es zu Teilausfällen auf der Strecke kommen kann.