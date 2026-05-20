Der VfL Wolfsburg kämpft in der Relegation um den Verbleib in der Bundesliga. Das erste der beiden Endspiele um den Klassenerhalt steht an. Am Donnerstag geht es zu Hause gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Trainer Dieter Hecking zeigt sich optimistisch.
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