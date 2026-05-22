Aggressive Kuh verletzt Mann lebensgefährlich

Sprakebüll/Nordfriesland (dpa/lno) –

In der nordfriesischen Gemeinde Sprakebüll ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mutterkuh attackierte den 22 Jahre alten Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs während der Arbeit auf einer Koppel, teilte die Polizei Flensburg mit.

Rettungsversuche der Einsatzkräfte wurden erschwert, da die Kuh nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache aggressives Verhalten zeigte. Die alarmierten Polizisten konnten sich daher der Kuh nicht nähern, um den verletzten Mann zu bergen. Auch der Rettungshubschrauber «Christoph Europa 5» konnte nicht auf der Koppel landen, solange sich das Tier dort aufhielt.

Um den 22-Jährigen ärztlich zu versorgen und um weitere Gefahren für die Einsatzkräfte zu verhindern, entschied die Polizei, die Kuh mit einem Gewehr zu erschießen. Nach dem Tod des Tieres konnte der lebensgefährlich verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen werden.