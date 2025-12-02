Der Weihnachtsgarten in der Prinzenstraße in Eckernförde ist zu dieser Jahreszeit kaum zu übersehen. Seit Jahren öffnet Familie Hansen ihren Garten für Besucher:innen und das Angebot kommt gut an. Überall blinkt und leuchtet es und aufblasbare Figuren wie Weihnachtsmann, Schneemänner oder Rentiere sorgen für richtige Adventsstimmung.