An der Hochschule Bremerhaven (Bremen) hat der Physik-Fachbereich am Mittwoch zur Weihnachtsvorlesung geladen und dabei gezeigt, wie physikalische Naturgesetze für alle spannend sein können. Wenn keine Glühbirne zur Hand ist, muss eben eine Essiggurke herhalten und mit Fliehkraft kommt sogar ein Sektglas ordentlich in Schwung.