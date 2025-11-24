Der Weihnachtsstern gehört für viele genauso zur Weihnachtszeit wie der Weihnachtsbaum oder Glühwein. So schön die bunten Pflanzen auch aussehen, so empfindlich sind sie auch. Auf dem Blumenhof Pein in Halstenbek (Schleswig-Holstein) kann man aus 8.000 Exemplaren und 20 Sorten den richtigen Weihnachtsstern für sich auswählen und erhält Tipps für die richtige Pflege.