Die Stadt Lübeck (Schleswig-Holstein) trägt auch den Titel „Weihnachtsstadt des Nordens“. Elf verschiedene Weihnachtswelten laden jetzt wieder zum Entdecken ein. Eine von ihnen ist der beliebte Märchenwald an der Marienkirche. Er begeistert jedes Jahr Jung und Alt mit vielen Lichteffekten, Karussells und natürlich den zwanzig liebevoll gestalteten Märchenwelten.
