Das Haus der Familie Borchart in Delmenhorst (Niedersachsen) ist mittlerweile weltberühmt, denn in der Adventszeit erstrahlt es im Glanze von 60.000 Lichtern. Vergangenes Jahr allerdings musste Sven Borchart den plötzlichen Tod seiner Frau verkraften – zum ersten Mal blieb das Haus dunkel. 2025 soll das Haus aber wieder leuchten.