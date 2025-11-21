Das Haus der Familie Borchart in Delmenhorst (Niedersachsen) ist mittlerweile weltberühmt, denn in der Adventszeit erstrahlt es im Glanze von 60.000 Lichtern. Vergangenes Jahr allerdings musste Sven Borchart den plötzlichen Tod seiner Frau verkraften – zum ersten Mal blieb das Haus dunkel. 2025 soll das Haus aber wieder leuchten.
GOP Wintervarieté „Sentimientos“ in Hannover: Akrobatik, Tanz und spanisches Temperament21.11.2025 13:28 Uhr
In der Orangerie Herrenhausen in Hannover (Niedersachsen) startet am heutigen Freitag das GOP Wintervarieté. Die Show heißt „Sentimientos“ und ist vollgepackt mit spanischem Temperament, Akrobatik und Tanz....
„Die kleine Hexe“: Weihnachtsmärchen im Kieler Opernhaus21.11.2025 13:24 Uhr
Das Weihnachtsmärchen im Kieler Opernhaus (Schleswig-Holstein) ist jedes Jahr für Familien, Schulklassen und Kita-Gruppen eine beliebte Tradition. Jedes Jahr ist es eine Überraschung für alle, welche Geschichte...
Landreporterin bei der Grünkohlernte in Schleswig-Holstein21.11.2025 11:31 Uhr
Auf dem Feld von Landwirt Ingo Reese in Klein Vollstedt wird gerade Grünkohl geerntet, täglich bis zu 120 Kilogramm. Der Grundsatz, dass Grünkohl erst nach dem ersten...
THW-Torwart Andi Wolff kritisiert zu viel Schauspielerei und Theatralik im Handball21.11.2025 10:50 Uhr
Nationaltorhüter Andi Wolff hat ein eindringliches Plädoyer für mehr Fairness im Handball gehalten und deutliche Kritik an übertriebener Theatralik sowie Schauspieleinlagen mancher Mitspieler geäußert. „Es gibt da...
Deutscher Kurzfilmpreis 2025 in Hamburg verliehen21.11.2025 08:07 Uhr
Der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, hat in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis 2025 verliehen. Dieser gilt als die bedeutendste deutsche Auszeichnung für Kurzfilme. Sechs Filmteams...
Musical „Tarzan“ in Hamburg: Umjubeltes Comeback von Alexander Klaws21.11.2025 08:04 Uhr
Die neue Flora erstrahlt wieder in einem freundlichen Grün – das Musical „Tarzan“ ist zurück in Hamburg. Vor 17 Jahren war es schon einmal zu Gast und...