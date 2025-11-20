Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter – Zeit, es sich drinnen gemütlich zu machen. In vielen Geschäften ist bereits Weihnachtsdeko erhältlich und viele denken schon an den Christbaum. In Schleswig-Holstein gibt es rund 200 Produzent:innen. Einer davon ist Gut Augustenhof. Hier läuft die Weihnachtsbaumernte in vollem Gange. Ein Meter Nordmanntanne kostet in diesem Jahr zwischen 23 und 26 Euro.
