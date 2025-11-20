Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Tage werden kürzer und draußen wird es kälter – Zeit, es sich drinnen gemütlich zu machen. In vielen Geschäften ist bereits Weihnachtsdeko erhältlich und viele denken schon an den Christbaum. In Schleswig-Holstein gibt es rund 200 Produzent:innen. Einer davon ist Gut Augustenhof. Hier läuft die Weihnachtsbaumernte in vollem Gange. Ein Meter Nordmanntanne kostet in diesem Jahr zwischen 23 und 26 Euro.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes"

Video02:45 Min.

Tannenbäume werden teurer: Weihnachtsbaumverkauf in Isernhagen

20.11.2025 16:42 Uhr

Bald startet wieder der Run auf die Weihnachtsbäume. Auch in diesem Jahr müssen Käufer:innen tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Tannen sind erneut gestiegen. Laut...

Video02:34 Min.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein: Diese Sicherheitsmaßnahmen sind geplant

20.11.2025 16:28 Uhr

Die Weihnachtsmärkte machen überall in Hamburg und Schleswig-Holstein auf. Auch in diesem Jahr ist jedoch das Thema Sicherheit wieder ein entscheidender Punkt. Die Konzepte werden immer umfangreicher...

Video03:33 Min.

Cannabis-Teillegalisierung: Neue Umfrage zeigt kaum Einfluss auf Konsum

20.11.2025 15:16 Uhr

Rund eineinhalb Jahre nach der umstrittenen Teillegalisierung von Cannabis zeigt eine neue Erhebung der Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA), dass der Schritt bisher kaum Auswirkungen auf das Konsumverhalten in...

Video03:57 Min.

Risse in Hausfassaden in Bremen: Mieter haben Ärger mit Wohnungsbaugesellschaft

20.11.2025 12:11 Uhr

In den Fassaden mehrerer Häuser einer Wohnanlage in Bremen-Schwachhausen haben sich tiefe Risse gebildet. Die Wohnungsbaugesellschaft rät den Mieter:innen deshalb, in andere Wohnungen umzuziehen. Diese wiederum werfen...

Black Friday – Schnäppchen oder Stolperfalle? Der Zoll warnt vor Risiken beim Online-Shoppen

20.11.2025 10:50 Uhr

Zum Black Friday und in der Vorweihnachtszeit steigt das Paketaufkommen stark an. Der Zoll mahnt: Wer im Ausland bestellt, riskiert nicht nur zusätzliche Abgaben, sondern auch gefälschte...

Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren

20.11.2025 09:16 Uhr

Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...

