Einsamkeit an den Feiertagen ist ein großes Problem. Gewissermaßen gilt das vor allem auch für die Seeleute, die über Weihnachten im Hamburger Hafen sind und nicht zu ihren Familien nach Hause können. Die müssen jedoch nicht einsam in ihren Kajüten sitzen, sondern können im Club der Seemannsmission Duckdalben gemeinsam feiern. Ein Ort für Menschen aus aller Welt.