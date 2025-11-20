Die Weihnachtsmärkte machen überall in Hamburg und Schleswig-Holstein auf. Auch in diesem Jahr ist jedoch das Thema Sicherheit wieder ein entscheidender Punkt. Die Konzepte werden immer umfangreicher und auch teurer. Die Polizei will in diesem Jahr im Kieler Weihnachtsdorf einen besonderen Schwerpunkt auf die Kontrolle von Messern legen. Außerdem stehen schwere Sandsäcke an allen Hauptzugängen zu den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein.