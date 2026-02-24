Im kleinen Dörfchen Immenstedt im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) gibt es eine Wasserbüffel-Farm. Die Büffelkühe versorgen Landwirtin Bärbel Feddersen täglich mit Büffelmilch, aus der dann hofeigene Produkte wie Käse, Joghurt oder auch Eis hergestellt werden. Die Nordfriesin züchtet die Tiere bereits seit über 15 Jahren – es sind bereits über 60 gezüchtete Tiere. Neben den Wasserbüffelmilchkühen werden auf dem Hof auch staatliche Bullen gehalten. Ihr Fleisch wird allerdings noch nicht weitervermarket.