Auch Niedersachsens Wäldern geht es schlecht. Hitze und Trockenheit machen den Bäumen zu schaffen. Aus dem am Dienstag veröffentlichten Waldzustandsbericht geht zudem hervor, dass nur jeder fünfte Baum in Deutschland gesund ist. Kein gutes Ergebnis, aber zumindest kein schlechteres als im Jahr zuvor.