Nackter Jogger – Radfahrerin ruft Polizei

Der Mann habe nur Schuhe getragen und die Frau beim Vorbeilaufen angesprochen oder gegrüßt. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Wietmarschen (dpa/lni) –

Ein unbekleideter Jogger hat in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 54 Jahre alte Frau sei am Morgen mit dem Fahrrad zwischen Nordhorn und Wietmarschen-Lohne unterwegs gewesen, als ihr der Mann entgegengekommen sei, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe nur Schuhe getragen und die Frau beim Vorbeilaufen angesprochen oder gegrüßt. Die Radfahrerin habe sich durch die Situation laut Mitteilung erheblich verunsichert gefühlt und anschließend die Polizei verständigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach Angaben der Ermittler könnte sich zur Zeit des Vorfalls eine weitere Spaziergängerin in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Der unbekannte Mann wird als etwa 55 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er habe kurze dunkle Haare gehabt, Hochdeutsch gesprochen und dunkle Schuhe getragen.