Alba gleicht in der Playoff-Serie gegen Vechta aus

Berlin (dpa) –

Alba Berlin hat in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen Rasta Vechta ausgeglichen. Nach der Auftaktpleite am Sonntag gewannen die Berliner am Dienstagabend daheim vor 7843 Zuschauern die zweite Partie mit 90:85 (42:38). Damit steht es in der Best-of-Five-Serie nun 1:1. Die nächsten beiden Partien finden am Freitag und Sonntag in Vechta statt. Bester Berliner Werfer war Norris Agbakoko mit 15 Punkten, bei Vechta kam Tevin Brown auf 16 Zähler.

Unter den Augen des Berliner NBA-Stars Franz Wagner stand Nationalspieler Malte Delow nach seiner Gehirnerschütterung überraschend wieder auf dem Parkett. Und sein Team zeigte von Beginn an eine ganz andere Körpersprache als noch am Sonntag: deutlich aggressiver, deutlich aufmerksamer. Mitte des ersten Viertels gingen die Gastgeber so 12:5 in Führung.

Alba muss am Ende wieder zittern

Doch Vechta blieb bei seinem Spiel und fand anschließend immer wieder offene Wurfpositionen jenseits der Drei-Punkte-Linie. Und da waren sie eiskalt und drehten die Partie. Doch Alba legte im zweiten Viertel in der Defensive zu und konnte die Gäste nun häufiger stoppen. So holten sich die Gastgeber noch vor der Pause die Führung zurück.

Vechta fand kaum noch offene Würfe und scheiterte immer wieder. So konnte sich Alba gegen Ende des dritten Viertels auf 68:51 absetzen. Doch Vechta kam wieder zurück und war 67 Sekunden vor Ende wieder auf 83:81 herangekommen. 13,1 Sekunden vor der Sirene sorgte dann aber Justin Bean mit einem Dreier zum 88:83 für die Entscheidung.