Wenn Seelots:innen ausgebildet werden, erinnert es heutzutage etwas an Gaming, denn die VR-Brille ist dabei ein wichtiges Utensil. In Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) ist am Dienstag Europas größter VR-Lotsensimulator in Betrieb gegangen. Verschiedenste Manöver können dort virtuell trainiert werden. Gerade an einem der wichtigsten Schifffahrtsknoten Deutschlands soll das auch für mehr Sicherheit und mehr Möglichkeiten in der Ausbildung junger Lotsen sorgen.