Wenn Seelots:innen ausgebildet werden, erinnert es heutzutage etwas an Gaming, denn die VR-Brille ist dabei ein wichtiges Utensil. In Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) ist am Dienstag Europas größter VR-Lotsensimulator in Betrieb gegangen. Verschiedenste Manöver können dort virtuell trainiert werden. Gerade an einem der wichtigsten Schifffahrtsknoten Deutschlands soll das auch für mehr Sicherheit und mehr Möglichkeiten in der Ausbildung junger Lotsen sorgen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Waldzustandsbericht: Nur jeder fünfte Baum in Deutschland gesund19.05.2026 16:34 Uhr
Auch Niedersachsens Wäldern geht es schlecht. Hitze und Trockenheit machen den Bäumen zu schaffen. Aus dem am Dienstag veröffentlichten Waldzustandsbericht geht zudem hervor, dass nur jeder fünfte...
Hubschrauber im Garten: 29-Jährige aus Lilienthal restauriert alte Maschine19.05.2026 16:06 Uhr
Merle Sofie Lorenzen aus Lilienthal (Niedersachsen) hat einen alten Hubschrauber bei sich im Garten stehen. In ihrer Freizeit restauriert sie die alte Maschine. Weltberühmt wurde das Helikopter-Modell...
House Running: SAT.1 REGIONAL-Reporterin testet Trend in Bremen19.05.2026 15:01 Uhr
In der Bremer Überseestadt wird House Running angeboten. Dabei läuft man gesichert eine hohe Hauswand senkrecht nach unten – Nervenkitzel pur. Wie sich das anfühlt, hat SAT.1...
„Vom Stolz der Straße“: Hamburger Sozialpädagoge und Autor schreibt über kriminelle Vergangenheit19.05.2026 11:33 Uhr
Mashood Khan, der in Norderstedt und Hamburg als Sozialpädagoge mit kriminellen Jugendlichen arbeitet, hat das Buch „Vom Stolz der Straße“ geschrieben, das den Blick auf ebendiese jungen...
Mutmaßlich angetrunkene Frau kracht mit Auto in Haus in Fürstenau – Kinder auf Rückbank19.05.2026 09:15 Uhr
In Fürstenau (Niedersachsen) ist am Montag eine 31-jährige Frau mit ihrem Pick-up gegen ein Wohnhaus gefahren. Sie kam von einer Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beim Anfahren...
Bekommt Hamburg ein Freibad an der Außenalster?18.05.2026 16:52 Uhr
Bekommt Hamburg ein neues Freibad an der Außenalster? Das Wasser der Alster ist oft keimbelastet und eigentlich nicht zum Baden geeignet – die Lösung könnte ein gechlorter...