Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und stirbt

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein 66-Jähriger ist auf der Landesstraße 475 in Söhlde im Landkreis Hildesheim mit seinem Auto verunglückt und seinen Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann am Vormittag auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann aus dem Landkreis Hildesheim noch an der Unfallstelle.