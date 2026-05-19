Mashood Khan, der in Norderstedt und Hamburg als Sozialpädagoge mit kriminellen Jugendlichen arbeitet, hat das Buch „Vom Stolz der Straße“ geschrieben, das den Blick auf ebendiese jungen Menschen verändern kann. Khan selbst war damals Intensivtäter, bevor ein Schicksalsschlag sein Leben veränderte und seine berufliche Karriere ins Rollen kam.