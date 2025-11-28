Dem Wald in Schleswig-Holstein geht es besser als die Jahre zuvor. Das geht aus dem diesjährigen Waldzustandsbericht hervor. Am heutigen Freitag wurde er veröffentlicht. Trotzdem sei der Klimawandel immer noch eine große Herausforderung, so Forstministerin Cornelia Schmachtenberg (CDU).
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Kickboxerinnen aus Neumünster gehören zur Welt-Elite im Point Fighting28.11.2025 13:49 Uhr
Zwei Kickboxerinnen aus Neumünster (Schleswig-Holstein) gehören in der Wettbewerbsdisziplin Point Fighting zu den besten der Welt. Die 45-jährige Sarah Otten ist Weltmeisterin und die 22-jährige Frieda Petersen...
Leben im Doppeldeckerbus: Familie aus Buxtehude baut sich mobiles Zuhause28.11.2025 11:39 Uhr
Eine Familie aus Buxtehude (Niedersachsen) will sich unabhängig von Mietkosten, unsicheren Mietverhältnissen und Standorten machen und baut deshalb einen Doppeldeckerbus zu ihrem neuen Zuhause um. Nach einer...
Rasenmähroboter verwüstet Fußballfeld in Aurich – Spendenkampagne gestartet28.11.2025 09:12 Uhr
Ein Rasenmähroboter hat den Fußballplatz der SG Egels-Popens in Aurich (Niedersachsen) verwüstet. Offenbar kam der Roboter mit den nassen Bodenverhältnissen der vergangenen Wochen nicht zurecht und hat...
Black Friday: Vorsicht vor falschen Schnäppchen27.11.2025 18:11 Uhr
Schnäppchen und Rabatte wohin das Auge blickt: Zum alljährlichen Black Friday zücken Kund:innen wieder Kreditkarte und Geldbörse. Das Versprechen des Handels ist klar: Mega-Deals und satte Ersparnisse....
ESA-Ministerratskonferenz in Bremen: Milliarden-Etat für europäische Raumfahrt geplant27.11.2025 17:53 Uhr
Die Rekordsumme von 22 Milliarden Euro will die Europäische Weltraumagentur in den kommenden Jahren in die Raumfahrt stecken. Geeinigt hat man sich darauf am Donnerstag bei der...
Tourismustag 2025: Erlebnisorte in Schleswig-Holstein schaffen27.11.2025 17:13 Uhr
In Kiel findet seit Donnerstag der Tourismustag statt. Es ist eine Fachtagung, bei der sich Reiseexpert:innen austauschen können. Am heutigen Donnerstag ging es bei der Tagung besonders...