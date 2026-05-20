Vollsperrung auf A23 und weitere Baustellen: Staus zu Pfingsten erwartet

20. Mai 2026
Auch auf der A1 droht Stau. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Ein langes Wochenende, Ferien in mehreren Bundesländern und sommerliche Temperaturen dürften viele Urlauber und Ausflügler über Pfingsten an die Strände von Nord- und Ostsee locken. Der ADAC erwartet starken Reiseverkehr zu den Ferienorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der staureichste Tag werde der Freitag sein, heißt es. 

Vollsperrung auf A23 in Richtung Nordsee

Mit erheblichen Behinderungen müssen Autofahrer vor allem im Raum Hamburg rechnen. Die A23 Hamburg-Heide wird über Pfingsten in Richtung Norden für vier Tage voll gesperrt. Betroffen sind Reisende auf dem Weg zur Nordseeküste Schleswig-Holsteins, etwa nach Büsum, St. Peter-Ording und Sylt. 

Die Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Pinneberg-Süd beginnt am Donnerstagabend um 19.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Sie soll am Pfingstmontag um 20.00 Uhr enden. 

Auf der A7 verzögern die seit Jahren bestehenden Baustellen südlich und nördlich des Elbtunnels den Verkehr, auch wenn sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover je drei Fahrspuren befahrbar sind. Da ein Teil des Verkehrs von der gesperrten A23 über die A7 und die B430 ab Neumünster-Mitte ausweichen soll, ist am Wochenende mit einer besonders vollen Autobahn ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Flensburg zu rechnen.

Weitere Baustellen in Schleswig-Holstein

Die Köhlbrandbrücke, über die eine wichtige Verbindung zwischen beiden Autobahnen durch den Hafen verläuft, ist von Freitag bis Pfingstmontag ist wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ebenfalls voll gesperrt. Allerdings hat die Brücke für den Urlauberverkehr keine große Bedeutung. 

In Schleswig-Holstein sorgt der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nordostseekanal immer wieder für Stau auf der A7 bei Rendsburg. An der A1 gibt es noch bis Juni eine Baustelle zwischen Pansdorf und Sereetz (Ostholstein) nördlich von Lübeck. Nach Angaben der Autobahn GmbH steht dem Verkehr nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Erst am Dienstag nach Pfingsten soll eine zweite Spur in Richtung Fehmarn freigegeben werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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