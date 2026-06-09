Dialekte prägen die regionale Identität und sind echtes Kulturgut. Im Norden ist Plattdeutsch zu Hause, wird aber immer weniger gesprochen. Die junge Generation hat dazu immer weniger Bezug – soll sich aber jetzt wieder mehr damit beschäftigen. Dafür sorgen Lara-Maria Wichels und Christian Richard Bauer aus Hamburg. Sie sind Schauspieler – und „Plattfluencer“.