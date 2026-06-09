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Dialekte prägen die regionale Identität und sind echtes Kulturgut. Im Norden ist Plattdeutsch zu Hause, wird aber immer weniger gesprochen. Die junge Generation hat dazu immer weniger Bezug – soll sich aber jetzt wieder mehr damit beschäftigen. Dafür sorgen Lara-Maria Wichels und Christian Richard Bauer aus Hamburg. Sie sind Schauspieler – und „Plattfluencer“.

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Schulhund-AG in Cuxhaven: Schüler lernen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren

09.06.2026 12:13 Uhr

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09.06.2026 11:25 Uhr

Seit 58 Jahren sind Fritz und Karen Raabe aus Husum verheiratet, seit 40 Jahren teilen sie eine weitere große Leidenschaft: die Imkerei. Damit zählt das Paar aus...

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So gelingt das selbstgebackene Brot: Start-up aus Bremen vertreibt Brotbackmischungen

09.06.2026 10:52 Uhr

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Die Lebenszufriedenheit der Kieler und Hamburger liegt einer Untersuchung zufolge auf einem hohen Niveau. In einem Vergleich von Deutschlands 40 bevölkerungsreichsten Städten nimmt Kiel Platz fünf ein,...

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09.06.2026 09:16 Uhr

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen wachsen weiter. Die Zahl der Mädchen und Jungen, die dort Mitglieder seien, sei zuletzt auf 54.689 gestiegen, teilte der Verein Niedersächsische...

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