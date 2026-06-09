Das BG Klinikum Hamburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Ein großer Teil des Unfallkrankenhauses Boberg soll nach Eppendorf umziehen. Aber auch Bergedorf soll einen Klinikneubau bekommen. Die geplanten Veränderungen könnten die ganze Krankenhauslandschaft in Hamburg verändern.
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Tag der Organspende: Eintrag ins Spendenregister kann Leben retten03.06.2026 14:52 Uhr
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Neues Gesundheitszentrum in Bremen eröffnet01.06.2026 16:48 Uhr
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Schönklinik in Hamburg-Eilbek bekommt neue Notaufnahme29.05.2026 15:32 Uhr
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Zwei Kinder – ein Schicksal: Emir und Kais aus Delmenhorst suchen Stammzellspender22.05.2026 11:43 Uhr
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Erstes Hebammenzentrum startet in Hamburg-Harburg21.05.2026 09:15 Uhr
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