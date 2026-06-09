Das BG Klinikum Hamburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Ein großer Teil des Unfallkrankenhauses Boberg soll nach Eppendorf umziehen. Aber auch Bergedorf soll einen Klinikneubau bekommen. Die geplanten Veränderungen könnten die ganze Krankenhauslandschaft in Hamburg verändern.