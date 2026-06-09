Autobahn 1 Richtung Bremen nach tödlichem Unfall gesperrt

Emstek (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 1 am Ahlhorner Dreieck hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Details sind nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar. Nach dem Unfall ist die A1 Richtung Bremen dort gesperrt. Kurz hinter dem Autobahndreieck war es nach Polizeiangaben zu dem schweren Unfall gekommen. Im Stau vor der Sperrung ereignete sich darüber hinaus ein Auffahrunfall.

Nach Informationen der Verkehrsmanagementzentrale ist die Autobahn bis zur nächsten Anschlussstelle Wildeshausen-West gesperrt. Demnach beträgt die Verzögerung ab der Anschlussstelle Cloppenburg bis zur Sperrung mehr als 15 Minuten. In dem Bereich hat sich auch der zweite Unfall ereignet.

Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.