An Himmelfahrt wurden im Wildpark Schwarze Berge im Süden Hamburgs kleine Luchse geboren. Am Montag stand für die Kleinkatzen der erste Besuch beim Tierarzt an. Geschlechtsbestimmung, Entwurmung und Chips haben sie auch bekommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass alle drei Jungtiere Weibchen sind – eher ungewöhnlich für einen Wurf bei den Luchsen. Die nächsten Monate werden sie noch im Wildpark verbringen, danach könnten die drei ein neues, eigenständiges, Leben beginnen – in der freien Natur.