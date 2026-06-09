Maximilian Levy zählt zu den erfolgreichsten Radrennfahrern Deutschlands. Der mehrfache Welt- und Europameister will sich nun neuen Herausforderungen stellen. Ende Juni will er beim BikeNavy!-Radsportevent in Nordholz (Niedersachsen) einen Weltrekord knacken. Am Dienstagmorgen hat er dafür das erste Mal auf dem Gelände der Marineflieger trainiert.