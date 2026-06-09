Maximilian Levy zählt zu den erfolgreichsten Radrennfahrern Deutschlands. Der mehrfache Welt- und Europameister will sich nun neuen Herausforderungen stellen. Ende Juni will er beim BikeNavy!-Radsportevent in Nordholz (Niedersachsen) einen Weltrekord knacken. Am Dienstagmorgen hat er dafür das erste Mal auf dem Gelände der Marineflieger trainiert.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Hamburger „Plattfluencer“ wollen Plattdeutsch wieder angesagter bei jungen Menschen machen09.06.2026 13:35 Uhr
Dialekte prägen die regionale Identität und sind echtes Kulturgut. Im Norden ist Plattdeutsch zu Hause, wird aber immer weniger gesprochen. Die junge Generation hat dazu immer weniger...
Schulhund-AG in Cuxhaven: Schüler lernen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren09.06.2026 12:13 Uhr
Am Lichtenberg-Gymnasium in Cuxhaven (Niedersachsen) gibt es einen besonderen tierischen Begleiter: Schulhund Juna. Schulhunde sind an vielen Schulen inzwischen keine Seltenheit mehr – doch in Cuxhaven geht...
Luchs-Babys im Wildpark Schwarze Berge zur Welt gekommen09.06.2026 11:39 Uhr
An Himmelfahrt wurden im Wildpark Schwarze Berge im Süden Hamburgs kleine Luchse geboren. Am Montag stand für die Kleinkatzen der erste Besuch beim Tierarzt an. Geschlechtsbestimmung, Entwurmung...
Husumer Imker-Paar seit 40 Jahren gemeinsam an den Bienenstöcken09.06.2026 11:25 Uhr
Seit 58 Jahren sind Fritz und Karen Raabe aus Husum verheiratet, seit 40 Jahren teilen sie eine weitere große Leidenschaft: die Imkerei. Damit zählt das Paar aus...
So gelingt das selbstgebackene Brot: Start-up aus Bremen vertreibt Brotbackmischungen09.06.2026 10:52 Uhr
Die Deutschen lieben ihr Brot. Und immer mehr kaufen die Backware nicht beim Bäcker, sondern backen ihr Brot selber. Aber das ist oft komplizierter als gedacht. Fehlschlägen...
Glücksatlas: Zufriedenheit liegt in Kiel und Hamburg auf hohem Niveau09.06.2026 09:23 Uhr
Die Lebenszufriedenheit der Kieler und Hamburger liegt einer Untersuchung zufolge auf einem hohen Niveau. In einem Vergleich von Deutschlands 40 bevölkerungsreichsten Städten nimmt Kiel Platz fünf ein,...