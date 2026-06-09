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Maximilian Levy zählt zu den erfolgreichsten Radrennfahrern Deutschlands. Der mehrfache Welt- und Europameister will sich nun neuen Herausforderungen stellen. Ende Juni will er beim BikeNavy!-Radsportevent in Nordholz (Niedersachsen) einen Weltrekord knacken. Am Dienstagmorgen hat er dafür das erste Mal auf dem Gelände der Marineflieger trainiert.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

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Hamburger „Plattfluencer“ wollen Plattdeutsch wieder angesagter bei jungen Menschen machen

09.06.2026 13:35 Uhr

Dialekte prägen die regionale Identität und sind echtes Kulturgut. Im Norden ist Plattdeutsch zu Hause, wird aber immer weniger gesprochen. Die junge Generation hat dazu immer weniger...

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Schulhund-AG in Cuxhaven: Schüler lernen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren

09.06.2026 12:13 Uhr

Am Lichtenberg-Gymnasium in Cuxhaven (Niedersachsen) gibt es einen besonderen tierischen Begleiter: Schulhund Juna. Schulhunde sind an vielen Schulen inzwischen keine Seltenheit mehr – doch in Cuxhaven geht...

Video02:25 Min.

Luchs-Babys im Wildpark Schwarze Berge zur Welt gekommen

09.06.2026 11:39 Uhr

An Himmelfahrt wurden im Wildpark Schwarze Berge im Süden Hamburgs kleine Luchse geboren. Am Montag stand für die Kleinkatzen der erste Besuch beim Tierarzt an. Geschlechtsbestimmung, Entwurmung...

Video02:51 Min.

Husumer Imker-Paar seit 40 Jahren gemeinsam an den Bienenstöcken

09.06.2026 11:25 Uhr

Seit 58 Jahren sind Fritz und Karen Raabe aus Husum verheiratet, seit 40 Jahren teilen sie eine weitere große Leidenschaft: die Imkerei. Damit zählt das Paar aus...

Video03:02 Min.

So gelingt das selbstgebackene Brot: Start-up aus Bremen vertreibt Brotbackmischungen

09.06.2026 10:52 Uhr

Die Deutschen lieben ihr Brot. Und immer mehr kaufen die Backware nicht beim Bäcker, sondern backen ihr Brot selber. Aber das ist oft komplizierter als gedacht. Fehlschlägen...

Glücksatlas: Zufriedenheit liegt in Kiel und Hamburg auf hohem Niveau

09.06.2026 09:23 Uhr

Die Lebenszufriedenheit der Kieler und Hamburger liegt einer Untersuchung zufolge auf einem hohen Niveau. In einem Vergleich von Deutschlands 40 bevölkerungsreichsten Städten nimmt Kiel Platz fünf ein,...

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